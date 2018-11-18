«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. Белорусские города и деревни продолжают отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 ноября торжества проходят в Речице.
Новости Беларуси. Белорусские города и деревни продолжают отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 ноября торжества проходят в Речице.
Районный центр был полностью освобожден 18 ноября 1943 года на восьмой день Гомельско-Речицкой наступательной операции советских войск. Более двух десятков воинских частей и соединений получили наименование Речицких.
Татьяна Дворецкая, научный сотрудник Речицкого краеведческого музея:
На рассвете 18 ноября начались бои непосредственно за наш город Речицу. И уже к концу этого дня противник был оттеснен к середине города. И к концу дня именно этот район был освобожден, мост взят под наш контроль, и город перешел под контроль Советского Союза, Красной Армии.
Владимир Руденко, житель Речицы:
После освобождения Речицы мой отец был призван и в операции «Багратион» принимал участие.
Посмотреть на нашу Аллею славы – сколько героев Советского союза! Этот день мы должны помнить.
27 месяцев фашистской оккупации стоили Речицкому району жизней более 2 тысяч мирных жителей и полного разорения. Освобождая район, погибли более 5 тысяч советских солдат. Только в 2018 году на плиты братских могил нанесено 68 новых имен героев, навсегда оставшихся в речицкой земле.