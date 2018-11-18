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«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

18 ноября 2018 12:37
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Новости Беларуси. Белорусские города и деревни продолжают отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 ноября торжества проходят в Речице.

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-1

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-3

Районный центр был полностью освобожден 18 ноября 1943 года на восьмой день Гомельско-Речицкой наступательной операции советских войск. Более двух десятков воинских частей и соединений получили наименование Речицких.

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-6

Татьяна Дворецкая, научный сотрудник Речицкого краеведческого музея:
На рассвете 18 ноября начались бои непосредственно за наш город Речицу. И уже к концу этого дня противник был оттеснен к середине города. И к концу дня именно этот район был освобожден, мост взят под наш контроль, и город перешел под контроль Советского Союза, Красной Армии.

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-9

Владимир Руденко, житель Речицы:
После освобождения Речицы мой отец был призван и в операции «Багратион» принимал участие.

Посмотреть на нашу Аллею славы – сколько героев Советского союза! Этот день мы должны помнить.

27 месяцев фашистской оккупации стоили Речицкому району жизней более 2 тысяч мирных жителей и полного разорения. Освобождая район, погибли более 5 тысяч советских солдат. Только в 2018 году на плиты братских могил нанесено 68 новых имен героев, навсегда оставшихся в речицкой земле.

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-12

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-14

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-16

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-18

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-20

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-22

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-24

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-26

# Беларусь помнит # общество # Татьяна Дворецкая # Фотофакт

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