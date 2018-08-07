Скидки на путёвки в санатории и ежегодная премия: что нового хотят предложить донорам в Беларуси

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике Валентин Милошевский.

Белорусские законодатели сейчас рассматривают изменения в закон о донорстве крови, в котором закрепляется норма, что донорство станет абсолютно безвозмездным, но сохранятся социальные льготы для сдающих кровь. Новый законопроект вызвал неоднозначную реакцию, поэтому решено было вынести его на общественное обсуждение. Зачем менять устоявшуюся систему поощрения доноров?

Валентин Милошевский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:

Может быть, немножко неточно, когда вы сказали: «Только безвозмездно». Безвозмездное – это не равнозначно «бесплатное». Потому что даже безвозмездному донору крови или компонентов крови, всё равно: питание до донации, потом – питание после донации. Это – материальное выражение благодарности тому донору, который поделился своим стратегическим запасом. Что мы хотим закрепит в законе – самая важная задача – это, конечно, чтобы здоров был донор, у кого взяли кровь или плазму крови, и чтобы это не отразилось на пациенте, которому будут вводить. И, конечно, ещё развитие промышленного производства компонентов крови, которые мы, на сегодняшний день, закупаем за рубежом. Фактор свёртываемости 8-ой, 9-ый, альбумины.

Производить их на территории Республики Беларусь.

Нет опасений, что поток доноров иссякнет? Некоторые люди, не скажу, что зарабатывали на этом, но имели какой-то кусок хлеба.

Валентин Милошевский:

Я не думаю, что поток доноров иссякнет. Задача наша стоит, чтобы доноры были постоянные. Чтобы это было от души. Не просто, что тебя жизнь заставила и ты ходишь через день, во вред своему здоровью. Мы тоже обращаем на это внимание – не только на самого пациента, реципиента, которому будет перелита кровь или компонент крови, но ещё здоров должен быть и донор.

Чтоб он, скажем так, не торговал своим здоровьем.

Существуют ли какие-то социальные льготы, которые предоставляются безвозмездно?

Валентин Милошевский:

Конечно. Законом определяется такое звание, как «Почётный донор». Это всё остаётся, ничего не меняется.

Ряд льгот социальных планируется в этом законе добавить.

Это – 25%-ную скидку на путёвки санаторно-курортные почётным донорам. И в государственных лечебных учреждениях есть платные услуги – тоже могут пользоваться скидкой в размере 25%. Это в проекте этого закона записано. И ещё. В России есть такое понятие в законодательстве, которое регламентирует донорство крови и её компонентов – ежегодное материальное вознаграждение. Мы тоже в этот закон планируем внести.

Такая премия своеобразная.

Валентин Милошевский:

Было много мнений. Например, отдать на продуктовый паёк. Карточки вводить? Сегодня сложно. Да, и в конце концов, если мы человеку доверяем, и донор у нас приходит добровольно, так отдадим деньги, он сам купит, что он больше любит: шоколадку, или кусок мяса, или, скажем, икры баночку.

Это будет какая-то определённая сумма.

Ещё можно поучаствовать в обсуждении законопроекта? Что нужно сделать для этого?

Валентин Милошевский:

Просто обратиться в областную станцию переливания крови по месту жительства и внести свои предложения.

Может, можно онлайн как-то сделать?

Валентин Милошевский:

Есть сайт республиканского центра и нашей комиссии, рабочей группы. Мы сейчас всё это, что обсудили на первом этапе, положим в проект закона и внесём на рассмотрение в компетентные органы. То есть, мы должны согласовать это с Генеральной прокуратурой, министерством здравоохранения. Суть этого закона – чтобы не было таких же норм в других законах. Затем мы планируем законопроект, в сентябре, внести на рассмотрение депутатов парламента.