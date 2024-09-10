Папа – авторитет. Какую роль играет отец в жизни девочки?

Женская красота всегда была источником вдохновения для тех, кто пишет стихи и рисует картины. Ради нее мужчины выходили на дуэли и создавали города. На протяжении веков представление об идеале красоты менялись, пока на рубеже XX-XXI веков люди наконец не поняли, что красота в разнообразии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:

Вам не кажется, что когда девочка маленькая, эту уверенность в себе должны вселять родители. То есть обычно же папа говорит: «Какая ты у меня красивая».