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Папа – авторитет. Какую роль играет отец в жизни девочки?

10 сентября 2024 19:01
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Женская красота всегда была источником вдохновения для тех, кто пишет стихи и рисует картины. Ради нее мужчины выходили на дуэли и создавали города. На протяжении веков представление об идеале красоты менялись, пока на рубеже XX-XXI веков люди наконец не поняли, что красота в разнообразии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:
Вам не кажется, что когда девочка маленькая, эту уверенность в себе должны вселять родители. То есть обычно же папа говорит: «Какая ты у меня красивая».

Папа – авторитет. Какую роль играет отец в жизни девочки?-2

Ольга Шона, певица:
Только папа девочке авторитет. Папа для девочки важный человек в жизни, для мальчика – мама. В меру, не то, что уже заласкать. «Ты красотка, ты девочка, лапушка,» – меня папа называл. «Ты моя хорошая». Он всегда мне браслетик какой-то серебряный купит, сережечки. То есть даже то, что мне не нравилось, папа говорил: «Тебе очень красиво». Конечно, я не верила. Но так как для меня папа авторитет был, я понимала, что папа просто так не скажет.

Подробности в видео.

# Красота # Наталья Надольская

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