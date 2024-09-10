Гайдукевич о беглых: для них люди – инструмент и товар. У них стратегия одна – «дайте бабло просто»

Олег Гайдукевич., депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Вот Карбалевич сказал правду: у нас стратегия одна – дайте бабло просто. Мы на самом деле ничего не можем. Ничего не решаем и от нас ничего не зависит. Но бабло нам надо. А для чего? Чтоб мы были. А для чего? Мы пригодимся. Мы еще когда-нибудь пригодимся.

Теперь она. Она говорит правду. Каждый вышедший – это для них неприемлемо, потому что им надо, чтобы люди сидели. Более того, эти люди сидят из-за них. Они звали людей на улицы, подставляли их под дубинки, заставляли совершать во многом преступления. Они виноваты, что сидят, потому что они совершили преступление. Но всегда больше всех виноват организатор. Больше всех организатор виноват. И они не хотят, чтобы эти люди выходили. Это их товар. Для них люди – инструмент и товар, не более того.



И еще один момент насчет их стратегии. Вот Президент про это на совещании сказал. Запад все больше и больше спрашивает с них результат. И для них сейчас единственной формой борьбы с Беларусью и Россией является экстремизм и терроризм. Поэтому, на мой взгляд, мой прогноз – деньги будут идти сегодня больше на террор, на экстремизм. Мы должны это понимать перед президентской кампанией 2025 года.

Я знаю, спецслужбы понимают, потому что это единственный способ, на их взгляд. Посмотрите, атака на Москву после единого дня голосования. Это просто так? Нет, не просто так. Помните теракт, который был страшный после президентской кампании России? То есть у них сейчас ставка на террор и экстремизм. И вторая часть денег – огромная информационная война.

Это то, чем они будут пытаться раскачать белорусское общество. Вот это мы должны понимать. А в остальном вот эти все рожи, которые мы видим, они никчемны. От них ничего не зависело, не зависит. И они должны понимать, что ни в каких выборах они никогда участвовать не будут до тех пор, пока не понесут заслуженное наказание за то, что сделали в отношении своей Родины и своего народа. Это касается и лохушек и вечорок, который там миллионы долларов или сколько складывает по карманам, рядом ходя с этой дурой, которая колготы меняет постоянно.

Она готова вести борьбу сто лет. У них у всех мечта. Это говорил во всех интервью, повторяю, мечта всей радикальной оппозиции в Польше и Литве, чтобы Лукашенко был власти сто лет, чтобы они сто лет имитировали борьбу, потому что они трусы. Когда их вызывают в американское посольство и говорят: надо теракт делать, у них трясутся у многих руки. Он привык только имитировать борьбу и слать фотографии в Брюссель, якобы что-то делать и получать грант. А тут требуют бороться.