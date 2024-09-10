На пенсии жизнь только начинается – что поможет полюбить себя?

Женская красота всегда была источником вдохновения для тех, кто пишет стихи и рисует картины. Ради нее мужчины выходили на дуэли и создавали города. На протяжении веков представление об идеале красоты менялись, пока на рубеже XX-XXI веков люди наконец не поняли, что красота в разнообразии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущая ток-шоу:

В чем ваша миссия заключается, если мы будем говорить: нести красоту в массы?

Елена Максимова, руководитель Академии красоты:

Я являюсь руководителем Академии красоты в городе Могилеве – это филиал от Минска. У нас есть филиал в каждом городе белорусском. Наша миссия: нести красоту, свет, развивать женщин со всех сторон. Показывать их таланты, потому что очень много талантов скрыты. В каких-то нестандартных ситуациях женщины раскрываются, как цветок. Юрий Святокум:

Я знаю только одно обстоятельство – любовь. Когда еще раскрывается женщины, как цветок? Елена Максимова:

Однозначно, любовь. Женщина проявляется в любви, в смелости, оно раскрываться и несет свет, творит чудеса потом.