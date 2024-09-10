На пенсии жизнь только начинается – что поможет полюбить себя?
Женская красота всегда была источником вдохновения для тех, кто пишет стихи и рисует картины. Ради нее мужчины выходили на дуэли и создавали города. На протяжении веков представление об идеале красоты менялись, пока на рубеже XX-XXI веков люди наконец не поняли, что красота в разнообразии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущая ток-шоу:
В чем ваша миссия заключается, если мы будем говорить: нести красоту в массы?
Елена Максимова, руководитель Академии красоты:
Я являюсь руководителем Академии красоты в городе Могилеве – это филиал от Минска. У нас есть филиал в каждом городе белорусском. Наша миссия: нести красоту, свет, развивать женщин со всех сторон. Показывать их таланты, потому что очень много талантов скрыты. В каких-то нестандартных ситуациях женщины раскрываются, как цветок.
Юрий Святокум:
Я знаю только одно обстоятельство – любовь. Когда еще раскрывается женщины, как цветок?
Елена Максимова:
Однозначно, любовь. Женщина проявляется в любви, в смелости, оно раскрываться и несет свет, творит чудеса потом.
Валерия Яскевич, блогер:
Раскрываются в модельных школах. Я общалась с женщинами, которым за 50, они шьют дизайнерские костюмы, дефиле. Говорят, что у них просыпается энергия, они ловят взгляды мужчин на улице. Совсем по-другому жизнь течет, на пенсии жизнь только начинается.
Юрий Святокум:
Мне иногда кажется, когда женщина говорить, что начала ловить на себе взгляды, это не потому что раньше взглядов не было. Это потому что она начала видеть, что это взгляды есть. Мое убеждение как мужчины – смотрят.
Валерия Яскевич:
Значит, в ней пробудило это занятие, хобби, именно ощущение и принятие взглядов.
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