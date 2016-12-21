Скандальный ролик «Ночь в батутной арене», собравший 6 миллионов просмотров, оказался рекламой

Если вам надоели взлеты и падения, хочется стабильности и обрести твёрдую почву под ногами, завязывайте с прыжками на батуте. Особенно ночью, как это делали герои этого сюжета. Существует три пути к славе: честный, кровожадный и лёгкий. Современные адепты Байнета не ищут честных путей. На прошлой неделе созвездие интернет-блоггеров озарилось блеском новых героев: двое минчан тайно проникли в закрытую батутную арену, веселились там всю ночь, а наутро проснулись знаменитыми.



Ночной батутист:

Всем привет! Меня зовут Влад А4 и сегодня, вместе с Русланом, мы будем делать 24 часа-challenge.

Суть заключается в том, что мы должны остаться в каком-то заведении после его закрытия. Для этого мы выбрали батутную арену. Идея провести целые сутки, в нашем случае, ночь, с вызовом обществу и видеокамерой наперевес не нова. Энтузиасты по всему миру с увлечением пробираются на закрытые ночью территории: в школы, торговые центры, рестораны, метрополитен и так далее.



Ночной батутист:

Попробуем сделать этот challenge. Не знаю, опасно, страшно, потому что в Беларуси у нас жёсткие законы по поводу этого и, типа, в случае чего, у нас сразу в тюрьму посадят.

Сюжет 18-минутного ролика незатейлив и прост: два парня в конце рабочего дня прячутся в развлекательном центре. Затем на всю ночь получают в распоряжение пустую батутную арену, где веселятся и строят крепость из мягких кубиков, а утром так же незаметно покидают развлекательный центр.



Ночной батутист:

Короче, мы решили, что полчаса до закрытия, и мы посидим в туалете. Мы просто закроемся в кабинке и, когда уже будет открытие, часов в 9 мы просто встанем и выйдем отсюда. Так что, вырубай свет здесь.

Как ни странно, хулиганское видео буквально взорвало Интернет-пространство и попало в ТОП самых популярных роликов крупнейшего видеохостинга. Всего за два дня с момента публикации детище минских блоггеров набрало 3 миллиона просмотров, а сами владельцы батутного центра обратились в СМИ, чтобы похвастаться неожиданным успехом прогрессивной пиар-акции.



Представитель батутной арены:

Сейчас многие спорят: постановочное это видео или нет. Может быть, я кого-то огорчу. А, может, обрадую: это было постановочное видео. Накануне к нам обратился Влад с идеей снять видео, которое сейчас в тренде.

Нам эта идея понравилась, мы разработали совместно сценарий и предупредили персонал. Нашумевший видеоролик мгновенно поднял популярность батутного центра и самого 20-летнего блоггера Влада по прозвищу «Бумага». Всеобщий восторг скомкан лишь тем фактом, что так называемыми героями нашего времени стали мелкие хулиганы Марина Авсянникова, адвокат:

Если говорить о том, что молодые люди, с явным пренебрежением к обществу, проникают на объект в ночное время, затем это выкладывают, показывая свою удаль хулиганскую, то смело можно ставить вопрос о том, чтобы квалифицировать их действия, как хулиганство.



Ночной батутист:

Я не знаю, у меня такое чувство, типа, если нас спалят, то всё уже, конец. Мы никуда не убежим. Это уже безвыходная, поэтому просто, типа, веселимся.

Примечательно, что, говоря на их сленге, «спалиться» команда блоггеров уже успела. По данным ГУВД Мингорисполкома, весной 2016 года один из героев батутного ролика уже привлекался к административной ответственности за незаконное проникновение на охраняемый объект. Правоохранители просили не уточнять, какой именно. На этот раз от праведной руки закона парней уберегло руководство нашумевшего батутного центра, которое не стало писать заявление в милицию.



Екатерина Вершицкая, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Хотелось бы дать совет тем молодым людям, которые посмотрели данное видео и подумали, что это, может быть, забавно, и захотели это повторить. Ни в коем случае не стоит этого делать, потому что за незаконное проникновение на охраняемый объект предусмотрена административная ответственность с наказанием в виде штрафа от 30 до 50 базовых величин или административного ареста

Как в своё время заметила вредная старуха Шапокляк, хорошими делами прославиться нельзя. И действительно: в массовой культуре, где добро не всегда побеждает зло, именно харизматичные нигилисты, в отличие от наивных праведников, получают пристальное внимание и одобрение публики. Мы помним сомнительные подвиги парочки Бонни и Клайд, а вот типаж рядового «хорошего парня» вызывает лишь зевоту. Но не будем демонизировать доморощенных блоггеров. Психологи интерес к протестному ребячеству и мелкому хулиганству объясняют здоровой инфантильностью, которая живёт в каждом из нас. Виталий Семак, психотерапевт:

Касательно этого ролика, ребята же, по сути, вреда никому не причинили. Более того, они за собой, вроде, даже прибрались в ролике. Но почему столько просмотров, почему столько лайков? Потому что вот этот внутренний ребёнок – он есть в каждом человеке, но не каждый человек позволяет этому внутреннему ребёнку реализоваться. Взять, действительно, пойти, спрятаться, обходя законы, сделать что-то такое запретное. Поэтому, наверное, люди смотрят и им нравится. Потому что ребята собрались и сделали что-то из ряда вон, необычное. А тем временем, популярность с виду посредственной постановки «Ночь в батутной арене» продолжает расти: на 10-й день с момента публикации видео столичных хулиганов просмотрело 6 миллионов человек.



Новый, с позволения сказать, шедевр – «Ночь в закрытом аквапарке» уверенно повторяет успех предшественника, а количество подписчиков Влада Бумаги растёт в геометрической прогрессии. Такие они, герои нашего времени. Мнимые. Бумажные, если быть точными.