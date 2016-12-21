Я попросила у Деда Мороза, чтобы каждый ребенок провел этот Новый год дома: новогодний праздник в Ивенецком доме-интернате

Новости Беларуси. Рождественское чудо. Ребята из Ивенецкого дома-интерната написали письма Деду Морозу и загадали заветные желания. А уже 21 декабря частичку тепла и, конечно, подарки сюда привезли волонтеры.

Подготовили для воспитанников и новогоднее представление, конкурсы и мастер-классы. Все вместе читали сказки, раскрашивали бумажные елки и делали игрушки из фольги. Каждый ребенок почувствовал заботу и поддержку. Этот праздник и стал для них настоящим новогодним чудом, которого они ждали с нетерпением, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ангелина Зайцева, воспитанник Ивенецкого дома-интерната:

Мы всегда очень рады гостям. Я попросила у Деда Мороза счастья, теплоты, чтобы все были счастливы, чтобы каждый ребенок провел этот Новый год дома с семьей своей.

Евгений Боешко, воспитанник Ивенецкого дома-интерната:

Самое главное – здоровья хочу на этот Новый год. Вот этого чуда я очень жду.