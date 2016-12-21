Лучшие школьники Минска: открытия в науке, отточенная пластика и уникальный вокал

Они успевают отлично учиться в школе. брать самые высокие ноты, добиваться побед в спорте и делать открытия в науке! Они – наша надежда и гордость. С 1997 года Мингорисполком присуждает премию лучшим школьникам Минска. В этом году в числе награжденных 100 одаренных детей. Для них признание – благодарность за труд и стимул к новым победам.

Ученица 11-класса Анна Галькевич прославила 12-ю гимназию, как и когда-то её выпускник Дмитрий Колдун. Ей удалось получить 3 место на международной олимпиаде по биологии во Вьетнаме.

А началось все в детстве, тогда девочка мечтала стать ветеринаром. Интерес поддержала мама – врач и доцент медицинского университета. Дальше – больше: изучение физиологии человека и научные исследования.

Поддержка педагогов и любовь к предмету – все это слагаемые успеха. Анна очень мотивирована и трудолюбива. Она приносит на уроки тонны новой литературы. А в свободные минуты ей нравится заниматься соломоплетением и гулять на свежем воздухе.

А эту 8-классницу из 22-й гимназии по уникальному вокалу и харизме узнает вся страна. Александра Лактионова – победительница и участница таких громких конкурсов, как «Евровидение», «Славянский базар», «Санремо», «Я пою» и многих других.

Талант к пению в ней разглядел дедушка, а второй мамой стала талантливый педагог – Светалана Стаценко. К организованности и самодисциплине Саше не привыкать: она родом из многодетной семьи, своих родных она называет главным талисманом в жизни.

Александра обожает рисовать и находит вдохновение в дизайне интерьера. Она не расстается с музыкой ни на минуту, а в наушниках часто звучит музыка любимой Бейонсе, Майкла Джексона, Бруно Марса и Рианны.

Её отточенная пластика покоряет с первого взгляда! С гимнастикой на ты Карина Ермоленко с 5 лет. На чемпионате Европы в Минске в групповом упражнении они командой завоевали серебро в многоборье и выиграли золотую медаль! Спорт учит побеждать , взрослеть раньше времени, уверяет лучшая ученица Минска. Совмещать 4-часовые тренировки и домашние задания ей не привыкать.

Карина очень творческая личность, виртуозно владеет не только мячом и лентой, но и кистью – рисование и скрапбукинг ее любимое хобби, сделать близких счастливее и подарить открытку ручной работы – ей всегда в радость.