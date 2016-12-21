Вместо лишних кило ушли нервы и деньги: как минчанам обещали похудение по уникальной системе

Недавно один мой друг решил серьёзно заняться собой – бросил пить и курить, сел на диету, и перестал есть тяжелую для желудка пищу. И за две недели, по его признанию, он потерял ровно 14 дней. Героиня этого сюжета потеряла больше – веру в справедливость и порядочность. По мнению минчанки Алеси Литовченко, у нее есть одна весомая проблема. А, как известно, если у человека есть проблема, всегда найдутся желающие на этом заработать. Началось всё с того, что на улице девушке вручили купон на бесплатное пробное занятие в клубе здоровья и красоты.



Алеся Литовченко:

В борьбе с лишним весом перепробовала много всего. Таблетки, тренажёры, диеты и вот в клуб пригласили на бесплатную тренировку тоже с этой целью.

Только и подумать не могла, что вместо лишних килограммов буду тратить свои нервы. Хорошо оформленное помещение, молодые улыбчивые сотрудники и презентация уникальной системы по снижению веса. «Не ограничивай себя в еде и худей!» Сотрудница заведения говорила так складно, что в тот день Алеся навсегда рассталась с лишними килограммами в своих мечтах. А в реальности же попрощалась с внушительной суммой денег.



Алеся Литовченко:

Сделали диагностику. Сказали, что всё плохо и спастись можно, если приобрести абонемент. Я купила.

Стоимость абонемента на год – 500 рублей. О том, что это – совсем не фитнесс, а не совсем честный бизнес, девушка начнёт догадываться чуть позже. Алеся Литовченко:

Никаких результатов я не увидела. Специалисты непонятные какие-то. Постоянно просили дать номера телефонов подруг, знакомых. Кстати, все так называемые сетевики работают по одной схеме. Необходимо подчеркнуть уникальность продукта, показать необходимость и запугать. А затем объяснить, что решением проблемы является именно чудо-одеяло, фильтр или кастрюля. Особо одаренные стали применять эту схему не только для реализации товаров, но и в сфере услуг. Мы решили поближе познакомиться с уникальной методикой по снижению веса. Антонина:

Уникальность тренировки, программы, в первую очередь, в том, что заниматься у нас могут все – от 12 до 85 лет. Такой интервал возрастной, вряд ли, ещё какой-то фитнесс может охватить. Чудеса, да и только. Универсальные упражнения и система питания, которая подходит всем – от ребёнка до пенсионера.



Ещё один момент – диагностика телосложения, результатами которой после пугают будущих клиенток. Однако, врачи предупреждают – этой процедуры просто не существует.

А измерения веса недостаточно для того, чтобы разработать индивидуальную программу по снижению веса. Марина Попова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Дело в том, что уникальной программы не существует, потому что не существует двух одинаковых людей. Тем более, такой большой возрастной диапазон – 12-85 лет. Плюс это – и дети, и мужчины, и женщины. Прежде, чем пойти в любой клуб красоты, нужно полностью обследовать своё здоровье у специалистов.



Ожирение – проблема XXI века. Не могли оставить без внимания эту тему и любители лёгких денег. Всевозможные БАДы, чаи, таблетки, массажёры и вот, ещё и так называемые храмы красоты. Кстати, в клубе, который посещала Алеся, реализовывают и так называемое специализированное питание. Говоря простым языком – протеин. В составе – соевый белок, который плохо усваивается организмом.

Кстати, в Древнем Китае протеиновую диету использовали в качестве смертной казни. Человека кормили протеиносодержащими продуктами в течение 30 дней, и несчастный умирал в муках. Специалисты предупреждают: как всевозможные препараты для снижения веса, так и спортивные коктейли принимать стоит исключительно под наблюдением специалиста. Иначе, в лучшем случае, Вы потеряете деньги, а в худшем – препараты могут легко отправить в нокаут и тогда придется принять «упор лёжа» уже в больнице.



Марина Попова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Большое количество белка – серьёзная нагрузка для организма. Одномоментное поступление большого количества белка с пищей. Серьёзная нагрузка на желудочно-кишечный тракт, печень, почки.

Алеся Литовченко, спустя пару месяцев, не увидев результатов, всё-таки, пошла к врачу. Вместе с тем, девушка обратилась в клуб и потребовала свои деньги обратно, вот только и здесь минчанку ожидал неприятный сюрприз. Алеся Литовченко:

Мне сказали, что клуб закрывается. Естественно, я захотела вернуть свои деньги. Мне ответили, что их не вернут. Однако, вопреки планам так называемых сетевиков, это, как раз, тот случай, когда закон – на стороне потребителя.



Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с требованиями действующего законодательства на территории Республики Беларусь, заказчик имеет право в любой момент заявить требования о расторжении договора, независимо от причин, которые повлекли данное требование. Я бы посоветовала обратиться с письменным заявлением, направить его заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу данного фитнесс-клуба.