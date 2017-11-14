Скандал в минской парикмахерской. Химзавивка не продержалась и неделю: директор отправляет клиентку к психиатру

Минчанка решила сделать химическую завивку волос в столичном салоне. Посетив парикмахера, Валентина Сушко приобрела проблему, с которой и обратилась в программу «Добро пожаловаться». Голову перед процедурой мастер клиентке не вымыла, отказалась сообщить, какое средство использует на волосах Валентины. Завивка минчанки, несмотря на химические компоненты, не продержалась и неделю. Женщина недоумевала, за что заплатила практически 30 рублей.

Валентина Сушко, минчанка:

Я искала подешевле, честно говоря. Меня удивило то, что парикмахер развернула меня от зеркала и стала сразу что-то делать. Обычно накрутка занимает не более получаса, а я сидела больше часа только на накручивании. Часть волос остались прямыми и длинными. Я зашла в парикмахерскую с претензией, но того мастера не было. Была как раз директор. Она меня узнала. И вдруг начала на меня кричать, что «только ненормальные могут приходить осенью и требовать какую-то завивку», чтобы я «шла делать уколы в поликлинику, и к психиатру записалась», – такие слова я услышала и очень удивилась. Разрешить спор относительно некачественной услуги взялся специалист с 15-летним стажем работы.

Александр Сухопар, модельер-парикмахер:

К нам приходят клиенты провести экспертизу. Мы даем предварительную консультацию, проводим визуальный осмотр, осмотр на мокрых волосах. Изучив претензии и приняв заявление от пострадавшей стороны, мы даем заключение. В данном случае видно, что в теменной зоне достаточно интенсивный завиток, а уже ближе к шее его уже практически нет. На концах особенно. Это говорит том, что это брак. Последствиями неудачных манипуляций парикмахера могут стать ожоги, аллергическая реакция и даже облысение. Ольга Иващенко, юрист:

Если потребителю некачественно оказана парикмахерская услуга, потребитель должен своевременно в письменном виде обратиться к исполнителю данных услуг, сделав запись в Книгу замечаний и предложений либо направить заказное письмо с уведомлением на юридический адрес исполнителя.

Корреспондент программы «Добро пожаловаться» посетила горе-парикмахерскую по адресу Ташкентская, 16 с целью разъяснить директору, что в данной процедуре не были использованы жгуты и нет должной пропитки по краю волос клиентки. Мастер нарушила процедуру завивки, сэкономив раствор. Валентина предложила проверить качество завивки прямо на месте. Однако руководитель салона категорически отказывалась с заключением, выданным экспертом, и ссылалась на отсутствие электричества в салоне.

Спустя пару минут внезапно появилось электричество. Но вместо того, чтобы оперативно разрешить проблему, директор предпочла устроить полемику, пререкаясь. Увы, в итоге соорудить из мокрых волос завивку не вышло. Директор парикмахерской:

Сильного завитка от этих катушек никогда не бывает. Ольга Иващенко, юрист:

В случае если потребитель сталкивается с некорректным отношением, он имеет право обратиться в правоохранительные органы, зафиксировать данный факт. За мелкое хулиганство предусмотрена ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин либо арест.