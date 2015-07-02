Что делать, если парикмахер подстриг не так, как этого хотел клиент?

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков. Диапазон обращений очень широкий.

Минчанка задает вопрос:

Недавно я сходила в парикмахерский салон. Подстригли меня просто ужасно. Могу ли я вернуть деньги за стрижку и как доказать, что услуга была оказана некачественно?

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

Безусловно, если вас подстригли, как вы считаете некачественно, то изначально вам необходимо обратиться через книгу замечаний и предложений к руководителю данного салона. Если же вопрос не решится в добровольном порядке, то тогда — с жалобой в Управление бытового обслуживания населения. Там есть специалисты, которые могут оценить качество оказанной услуги по стрижке волос.