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Что делать, если парикмахер подстриг не так, как этого хотел клиент?

02 июля 2015 11:41
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков. Диапазон обращений очень широкий.

Минчанка задает вопрос:
Недавно я сходила в парикмахерский салон. Подстригли меня просто ужасно. Могу ли я вернуть деньги за стрижку и как доказать, что услуга была оказана некачественно?

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:
Безусловно, если вас подстригли, как вы считаете некачественно, то изначально вам необходимо обратиться через книгу замечаний и предложений к руководителю данного салона. Если же вопрос не решится в добровольном порядке, то тогда — с жалобой в Управление бытового обслуживания населения. Там есть специалисты, которые могут оценить качество оказанной услуги по стрижке волос.

# общество # Защита прав потребителей # Ирина Коноплицкая

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