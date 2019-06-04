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Свой бизнес организовали школьники из Клецкого района

04 июня 2019 19:23
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Новости Беларуси. Популярный бизнес-проект создали школьники из Клецкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свой бизнес организовали школьники из Клецкого района-1

На областном фестивале стартапов ученики Домоткановичской школы Илья и Евгений презентовали собственную компанию, которая занимается выпуском печатной продукции. Свою идею юные бизнесмены смогли не только успешно реализовать на базе школы, но и доступно представить жюри. В результате проект получил специальный диплом за эффективное продвижение товара или услуги.

Свой бизнес организовали школьники из Клецкого района-4


Марина Ефремова, преподаватель английского языка Домоткановичской СШ Клецкого района:
Была в деревне проблема что-то распечатать, сделать какие-то подарки, фотографии. Чтобы не ехать в Клецк за 10 километров, решили создать это здесь.

Свой бизнес организовали школьники из Клецкого района-6

Евгений Фалитар, ученик Домоткановичской СШ Клецкого района:
У нас сублимационная машина есть, нам помог директор, проспонсировал нашу покупку. Наша компания занимается производством бейджев, которые мы делаем сами,  у нас есть программа, мы делаем сами и дизайн. Также выполняем печать на кружках, разные рисунки.

Свой бизнес организовали школьники из Клецкого района-9


Услуги молодых предпринимателей уже пользуются большой популярностью. Подготовку оформления и сувениров к 890-летию Клецка доверили именно этой молодой компании.

# Бизнес в Беларуси # общество # Марина Ефремова # Евгений Фалитар # Фотофакт

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