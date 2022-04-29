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СК задержал гомельчанку, которая руководила экстремистской группой

29 апреля 2022 12:54
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Новости Беларуси. Руководитель одного из экстремистских формирований в ближайшее время предстанет перед судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

СК задержал гомельчанку, которая руководила экстремистской группой-1

Следователи выяснили, что 50-летняя гомельчанка еще в 2020-м взяла на себя управление над группой создателей запрещенных материалов. Их публиковали на различных польских медиаресурсах. Обвиняемая сама же формировала состав разработчиков экстремистского контента, корректировала новостную повестку, а также финансировала преступное сообщество. Выходила женщина и на незаконные уличные акции.  

СК задержал гомельчанку, которая руководила экстремистской группой-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:  
Днем 30 августа 2020 года, находясь в центральной части Минска, вместе с иными гражданами она выходила на проезжую часть, блокировала движение транспорта и выкрикивала различные лозунги. В ходе следствия изучена личность уроженки Гомеля – женщина ранее не судима, имеет высшее образование и нигде не работает. Действия обвиняемой квалифицированы как руководство экстремистским формированием и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающий общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.  

СК задержал гомельчанку, которая руководила экстремистской группой-7

Гомельчанка находится под стражей. Следователи завершили расследование и направили материалы прокурору для направления в суд.  

# Следственный комитет Беларуси # общество # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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