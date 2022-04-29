СК задержал гомельчанку, которая руководила экстремистской группой

Новости Беларуси. Руководитель одного из экстремистских формирований в ближайшее время предстанет перед судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следователи выяснили, что 50-летняя гомельчанка еще в 2020-м взяла на себя управление над группой создателей запрещенных материалов. Их публиковали на различных польских медиаресурсах. Обвиняемая сама же формировала состав разработчиков экстремистского контента, корректировала новостную повестку, а также финансировала преступное сообщество. Выходила женщина и на незаконные уличные акции.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Днем 30 августа 2020 года, находясь в центральной части Минска, вместе с иными гражданами она выходила на проезжую часть, блокировала движение транспорта и выкрикивала различные лозунги. В ходе следствия изучена личность уроженки Гомеля – женщина ранее не судима, имеет высшее образование и нигде не работает. Действия обвиняемой квалифицированы как руководство экстремистским формированием и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающий общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.