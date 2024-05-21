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В закон о питьевом водоснабжении внесут изменения

21 мая 2024 12:05
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В Беларуси откорректируют закон о питьевом водоснабжении. Возможные изменения обсудили 21 мая на расширенном заседании в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В закон о питьевом водоснабжении внесут изменения-1

Предлагаемые корректировки в обновленном документе расширят компетенции министерства ЖКХ, урегулируют работу всех поставщиков услуг питьевого водоснабжения, не относящихся к системе профильного ведомства, а также приведут в порядок реестр канализационных сетей. Депутатами предложен и ряд других изменений в обсуждаемый закон, который продиктован временем. В планах на эту пятилетку построить 800 станций обезжелезивания. Также до 2025 года запланировано построить или реконструировать 70 очистных сооружений сточных вод.

В закон о питьевом водоснабжении внесут изменения-4

Юрий Наркевич, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нам, депутатам, хотелось бы понять, какие еще законодательные акты нам следует принять, чтобы улучшить обстановку в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Очень важный вопрос – мы должны определить роль самих жильцов, что люди должны делать, чтобы был порядок в населенных пунктах, наших подъездах.

В закон о питьевом водоснабжении внесут изменения-7

Нареканий на работу ЖКХ от граждан стало меньше. Самые частые претензии и обращения в сфере жилищно-коммунального хозяйства касаются отопления, водоснабжения и благоустройства. Обновленные законы должны свести количество таких жалоб до минимума.

# Водоснабжение # общество

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