В закон о питьевом водоснабжении внесут изменения

В Беларуси откорректируют закон о питьевом водоснабжении. Возможные изменения обсудили 21 мая на расширенном заседании в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предлагаемые корректировки в обновленном документе расширят компетенции министерства ЖКХ, урегулируют работу всех поставщиков услуг питьевого водоснабжения, не относящихся к системе профильного ведомства, а также приведут в порядок реестр канализационных сетей. Депутатами предложен и ряд других изменений в обсуждаемый закон, который продиктован временем. В планах на эту пятилетку построить 800 станций обезжелезивания. Также до 2025 года запланировано построить или реконструировать 70 очистных сооружений сточных вод.

Юрий Наркевич, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нам, депутатам, хотелось бы понять, какие еще законодательные акты нам следует принять, чтобы улучшить обстановку в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Очень важный вопрос – мы должны определить роль самих жильцов, что люди должны делать, чтобы был порядок в населенных пунктах, наших подъездах.