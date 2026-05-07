В Нацбанке подвели итоги реализации денежно-кредитной политики

Об этом заявил председатель правления Национального банка Беларуси. Там 7 мая подвели итоги реализации денежно-кредитной политики в первом квартале 2026 года.

Замедление инфляции наблюдается последние три месяца в Беларуси. Есть предпосылки, что тенденция сохранится в дальнейшем. Кроме того, ожидается что и к концу 2026 года – показатель сложится на уровне около 5 %, при целевом параметре в 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране отмечается стабильная работа банковской системы. Идет наращивание долгосрочной ресурсной базы. Спрос на кредиты со стороны населения и экономики – удовлетворяется в полном объеме. Но несмотря на положительные тенденции, есть вопросы, которые требуют особого внимания.

В экономике в первом квартале отмечается определенное замедление по отдельным макроэкономическим показателям, траектория находится ниже прогнозных уровней. ВВП снизился на 0,4 %, инвестиции в основной капитал на 3 %. В минусе пока остается строительство, промышленность, объем оптового товарооборота снизился на 3,8 %, грузооборот на 1,5 %. Национальный банк в большей степени беспокоит отрицательная динамика инвестиций в основной капитал и снижение доли инвестиций в ВВП.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

В минусе пока остается строительство, промышленность. Объем оптового товарооборота снизился на 3,8 %, грузооборот – на 1,5 %. Соответственно, Национальный банк, наверное, в большей степени беспокоит отрицательная динамика инвестиций в основной капитал и снижение доли инвестиций в ВВП.

По данным Нацбанка, кредиты – пока единственный источник с положительным приростом инвестиций в основной капитал. Что касается депозитов, то здесь приоритет долгосрочным вкладам – более трех лет. На такие сроки банки в среднем предлагают ставку в 15 % годовых. Такие условия дают положительный эффект.