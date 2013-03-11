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Ситуацию в Сирии на датском телеканале проиллюстрировали кадром из компьютерной игры

11 марта 2013 12:51
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Новости Дании. Кадр из компьютерной игры использовали для иллюстрации ситуации в Сирии.

Конфуз произошёл на датском телевизионном канале TV-2. В одном из новостных выпусков вместо изображения Дамаска, фоном для ведущей новостей во время рассказа о ситуации в Сирии, послужил кадр из компьютерной игры, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Вскоре выяснилось, что сотрудник телеканала нашёл изображение в Интернете и принял его за настоящую фотографию.

На телеканале ошибку уже назвали "ужасной", сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Война в Сирии

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