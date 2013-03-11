Ситуацию в Сирии на датском телеканале проиллюстрировали кадром из компьютерной игры

Новости Дании. Кадр из компьютерной игры использовали для иллюстрации ситуации в Сирии.

Конфуз произошёл на датском телевизионном канале TV-2. В одном из новостных выпусков вместо изображения Дамаска, фоном для ведущей новостей во время рассказа о ситуации в Сирии, послужил кадр из компьютерной игры, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Вскоре выяснилось, что сотрудник телеканала нашёл изображение в Интернете и принял его за настоящую фотографию.

На телеканале ошибку уже назвали "ужасной", сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.