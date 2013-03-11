Канадский астронавт сфотографировал Минск из космоса

Новости Беларуси. Канадский астронавт Крис Хэдфилд активно обновляет Twitter и Facebook после прибытия на Международную космическую станцию – с 21 декабря. С микроблогах он публикует снимки нашей планеты. Количество читателей астронавта каждую неделю увеличивается на несколько тысяч. Так, число читателей в Twitter приближается к 500 тысяч.

«Успех!», – написал канадец вечером в воскресенье. Он отмечает, что в течение многих месяцев пытался получить четкий фотоснимок Минска, «родного города Олега Новицкого», но до сих пор не получалось.

41-летний Олег Новицкий, уроженец Червеня, находится на Международной космической станции с октября 2012 года, занимает должность бортинженера. На Землю он должен вернуться в марте 2013-го.