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Канадский астронавт сфотографировал Минск из космоса

11 марта 2013 09:04
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Новости Беларуси. Канадский астронавт Крис Хэдфилд активно обновляет Twitter и Facebook после прибытия на Международную космическую станцию – с 21 декабря. С микроблогах он публикует снимки нашей планеты. Количество читателей астронавта каждую неделю увеличивается на несколько тысяч. Так, число читателей в Twitter приближается к 500 тысяч.

«Успех!», – написал канадец вечером в воскресенье. Он отмечает, что в течение многих месяцев пытался получить четкий фотоснимок Минска, «родного города Олега Новицкого», но до сих пор не получалось.

41-летний Олег Новицкий, уроженец Червеня, находится на Международной космической станции с октября 2012 года, занимает должность бортинженера. На Землю он должен вернуться в марте 2013-го.

# общество # Белорусские космонавты # Фотофакт

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