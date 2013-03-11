Два десятка отличников учебы получили паспорта из рук Анатолия Рубинова

Новости Беларуси. "Мы - граждане Беларуси!" Патриотическая акция стартовала 11 марта в стране. Она приурочена ко Дню конституции, который республика отметит 15 марта. По традиции в эти дни молодым людям, отличившимся в науке, учебе и спорте, вручают паспорта депутаты, сенаторы, представители местной власти. Так, сегодня, свой главный в жизни документ два десятка отличников учебы получили из рук спикера верхней палаты парламента Анатолия Рубинова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Молодые люди делают фактически первый шаг во взрослую жизнь. И если этот день запомнится, а он должен запомниться, если он проходит в торжественной обстановке, если он привязан как-то к стране, к Конституции страны, в целом, к родине, то, конечно, для молодых людей это очень важно.

Игорь Бузовский, первый секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:

Сегодня в этом зале мы вручали паспорта для ребят, которые впервые получают в 14 лет свой первый паспорт. Это сегодня не только какие-то возможности, а это колоссальная ответственность.

Помимо паспортов школьники получили в падарок книгу, флеш-карту с фото и видео- информацией о Беларуси, а также экскурсию по новому зданию Совета Республики Национальнрого собрания. Организатором акции выступает БРСМ. Напомним, что возрастной порог в стране для обязательного вручения первого паспорта был снижен с 16-ти до 14-ли лет указом Президента в минувшем году.