Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава (28 мая)

Новости Беларуси. К 28 мая в Беларуси сделано 499 249 тестов на коронавирус.
По сведениям Минздрава, инфекция подтверждена у 39 858 человек. Уже вылечились и выписаны из медучреждений 16 660 пациентов.
Белорусская стратегия борьбы с коронавирусом. В Минздраве рассказали по пунктам
За всё время распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 219 человек с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.
Чем уникальна белорусская модель противодействия COVID-19? Что в конечном итоге спасёт от него – вакцина или массовый иммунитет?
На эти и другие вопросы ответил кандидат медицинских наук, один из старейших врачей-нефрологов Беларуси Владимир Войтович (здесь подробнее).