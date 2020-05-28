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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава (28 мая)

28 мая 2020 10:29
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Новости Беларуси. К 28 мая в Беларуси сделано 499 249 тестов на коронавирус.

По сведениям Минздрава, инфекция подтверждена у 39 858 человек. Уже вылечились и выписаны из медучреждений 16 660 пациентов.

Белорусская стратегия борьбы с коронавирусом. В Минздраве рассказали по пунктам

За всё время распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 219 человек с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.

Чем уникальна белорусская модель противодействия COVID-19? Что в конечном итоге спасёт от него – вакцина или массовый иммунитет?

На эти и другие вопросы ответил кандидат медицинских наук, один из старейших врачей-нефрологов Беларуси Владимир Войтович (здесь подробнее). 

# Коронавирус # общество

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