Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава (28 мая)

Новости Беларуси. К 28 мая в Беларуси сделано 499 249 тестов на коронавирус.

По сведениям Минздрава, инфекция подтверждена у 39 858 человек. Уже вылечились и выписаны из медучреждений 16 660 пациентов.

Белорусская стратегия борьбы с коронавирусом. В Минздраве рассказали по пунктам

За всё время распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 219 человек с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.

Чем уникальна белорусская модель противодействия COVID-19? Что в конечном итоге спасёт от него – вакцина или массовый иммунитет?