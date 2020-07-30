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«Ко мне могут обратиться с любым вопросом». Директор школы об использовании соцсетей

30 июля 2020 10:47
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор ГУО «Средняя школа №67 г. Минска» – Татьяна Коваленя.

Как удается держать руку на пульсе и быть на волне? Школа же не может оставаться музейным вариантом, правильно?

Татьяна Коваленя, директор ГУО «Средняя школа №67 г. Минска»:
Если мы берем соцсети, то это очень быстрый способ для связи с учащимися и законными представителями. Если мы раньше писали в дневниках: подойдите в школу или прошу принести что-нибудь, или не забудьте что-то, то здесь огромную роль сыграли нам на руку соцсети. Вот эти группы, которые создаются между педагогами и родителями, между детьми класса позволяют оперативно распространять информацию, причем обратная связь работает очень хорошо.

Если говорить о моем мобильном телефоне и моих соцсетях, то они открыты для всех учащихся и законных представителей, и в любое время ко мне могут обратиться с любым вопросом и даже с самым неожиданным. Иногда бывает: «Дошел ли ребенок в школу? Сходите, посмотрите». Я говорю: «Хорошо, мне несложно, пойду».

«Ко мне могут обратиться с любым вопросом». Директор школы об использовании соцсетей-1

Полное интервью смотрите в данном видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Татьяна Коваленя # Фотофакт

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