«Ко мне могут обратиться с любым вопросом». Директор школы об использовании соцсетей

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор ГУО «Средняя школа №67 г. Минска» – Татьяна Коваленя.

Как удается держать руку на пульсе и быть на волне? Школа же не может оставаться музейным вариантом, правильно?

Татьяна Коваленя, директор ГУО «Средняя школа №67 г. Минска»:

Если мы берем соцсети, то это очень быстрый способ для связи с учащимися и законными представителями. Если мы раньше писали в дневниках: подойдите в школу или прошу принести что-нибудь, или не забудьте что-то, то здесь огромную роль сыграли нам на руку соцсети. Вот эти группы, которые создаются между педагогами и родителями, между детьми класса позволяют оперативно распространять информацию, причем обратная связь работает очень хорошо.

Если говорить о моем мобильном телефоне и моих соцсетях, то они открыты для всех учащихся и законных представителей, и в любое время ко мне могут обратиться с любым вопросом и даже с самым неожиданным. Иногда бывает: «Дошел ли ребенок в школу? Сходите, посмотрите». Я говорю: «Хорошо, мне несложно, пойду».