В Минске чествовали победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2024»

Тематика для всех одна – «Быть белорусом!». Поэтому участники писали истории родственников и жителей нашей страны. В 2024 году в конкурсе приняло участие порядка 2,5 тысячи человек, лауреатами стали 17. Соревновались в четырех номинациях: «Любитель», «Студент», «Учащийся» и «Профессионал». В тройке призеров категории «Профессионал»: есть и корреспондент СТВ Дарья Авсюк.

Дарья Авсюк, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»: Очень неожиданно и приятно, что в этом конкурсе заметили и оценили. Каждая работа здесь – часть общей истории, которую мы должны помнить и в таком формате, таких рассказов сохранить и передать будущему поколению.

Милана Тулупова, ученица Гимназии № 4: Гордость переполняет за то, что я впервые в жизни поучаствовала в таком конкурсе и сразу, получается, в призах. Я писала на тему «Быть белорусом», и у меня образ собирательный – разных белорусов в разных сферах.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Задача конкурса в том, чтобы раскрепостить творческую инициативу нашей молодежи, помочь им состояться в профессии журналистов, писателей. Одним из важных итогов нашей сегодняшней работы будет то, что работы победителей будут опубликованы в отдельном альманахе.

Напомним, что конкурс работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» проводится с 2013 года. За это время участие в нем приняли 29 тысяч человек.