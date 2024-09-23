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В Минске чествовали победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2024»

23 сентября 2024 18:00
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В Минске чествовали победителей республиканского этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске чествовали победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2024»-2

Тематика для всех одна – «Быть белорусом!». Поэтому участники писали истории родственников и жителей нашей страны. В 2024 году в конкурсе приняло участие порядка 2,5 тысячи человек, лауреатами стали 17. Соревновались в четырех номинациях: «Любитель», «Студент», «Учащийся» и «Профессионал». В тройке призеров категории «Профессионал»: есть и корреспондент СТВ Дарья Авсюк.

В Минске чествовали победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2024»-4

Дарья Авсюк, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Очень неожиданно и приятно, что в этом конкурсе заметили и оценили. Каждая работа здесь – часть общей истории, которую мы должны помнить и в таком формате, таких рассказов сохранить и передать будущему поколению.

В Минске чествовали победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2024»-6

Милана Тулупова, ученица Гимназии № 4:
Гордость переполняет за то, что я впервые в жизни поучаствовала в таком конкурсе и сразу, получается, в призах. Я писала на тему «Быть белорусом», и у меня образ собирательный – разных белорусов в разных сферах.

В Минске чествовали победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2024»-8

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Задача конкурса в том, чтобы раскрепостить творческую инициативу нашей молодежи, помочь им состояться в профессии журналистов, писателей. Одним из важных итогов нашей сегодняшней работы будет то, что работы победителей будут опубликованы в отдельном альманахе. 

Напомним, что конкурс работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» проводится с 2013 года. За это время участие в нем приняли 29 тысяч человек.

# Белая Русь # Конкурс # Олег Романов # Дарья Авсюк

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