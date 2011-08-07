Система электронных билетов появится в Беларуси до конца года

Сейчас их можно забронировать через Интернет. Однако забирать пока приходится в кассах.

После запуска новой системы электронный билет можно будет распечатать дома. Это сделает покупку более удобной для пассажиров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Корабков, первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:

Это одно из перспективных направлений для оказания услуг для наших пассажиров.

Сегодня мы работаем над проектом электронного билета. Он уже на российских железных дорогах работает, работает на дорогах Прибалтики. И мы планируем внедрение этого проекта к концу этого года.