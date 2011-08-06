Летом количество травм в три раза больше, чем зимой. В лидерах – падения, ДТП, прыжки в воду

Специалисты это объясняют расслабляющей погодой, снижением бдительности и злоупотреблением горячительного.

В ее истории, как в «Бриллиантовой руке»: упала, очнулась, гипс. Вот только в отличие от комедии, ситуация Натальи Щербо драматична: вывих шейного позвонка, операция и как минимум еще два месяца неподвижности. Причем к такому печальному результату привел, казалось бы, безобидный велосипед.

Наталья Щербо:

После всего этого задумываешься о своем здоровье и о последствиях, что это могло привести к полной парализации.

Таких как Наталья в Центре травматологии и ортопедии немало. За последние два месяца здесь провели 43 экстренные операции. Как показывает практика, количество травм летом в три раза больше, чем зимой. В рейтинге лидеров – падения, ДТП, прыжки в воду.

Андрей Мазуренко, руководитель лаборатории травматических повреждений позвоночника РНПЦ травматологии и ортопедии:

Всем известно, что в спортивных бассейнах глубина для ныряния – четыре метра. А в Беларуси таких открытых водоемов нет.

Цнянское водохранилище удивляет не только красотой, но и количеством отдыхающих. В выходные дни здесь собирается около 5000 человек. Это столько, сколько приблизительно на всех пляжах Минска вместе взятых. Однако многие в воду заходят под градусом. Когда море становится не по колено, спасение утопающих – уже дело рук не самих утопающих.

Летом у ОСВОДа усиленный режим. Только на этом водоеме – 14 спасенных судеб. Ситуацию осложняет вандализм отдельных личностей. При очистке столичных оазисов поднято полторы тысячи стеклянных бутылок, 120 автопокрышек, двигатель автомобиля и даже стиральная машина, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Гергий Жебровский начальник спасательной станции «Цнянская»:

Много оставленных вещей, арматуры. А человек, даже хорошо плавающий, может удариться, разбиться, остаться калекой.

Только в Минске сначала лета утонуло 30 человек, около сотни получили тяжелые травмы. Специалисты даже составили психологический портрет ныряльщика: мужчина 18-30 лет, атлетического телосложения, хорошо плавает и ищет приключений.

Александр Ситник, руководитель лаборатории травматологии взрослого возраста РНПЦ травматологии и ортопедии:

При травме шейного отдела позвоночника сохранена функция рук в незначительной степени. У некоторых она восстанавливается. А ноги, нижняя часть туловища, как правило, не работают никогда. Молодой и здоровый человек оказывается прикованным к кровати.

И медики, и спасатели единодушны: лучше предупредить, чем лечить. К тому же, после Дня Ильи вода становится холодной и купаться в ней нельзя.