Работа поездного диспетчера по эмоциональной и психологической нагрузке схожа с работой авиадиспетчеров

Железнодорожники Беларуси отмечают профессиональный праздник. Белорусская стальная магистраль сегодня – лидер национальной системы перевозок. На нее приходится большая часть транспортировки грузов и почти половина пассажиропотока. Только за этот год железная дорога перевезла более 40 мнл человек.

Обычный пассажир, садясь в поезд, даже не догадывается, сколько человек будет обеспечивать его путешествие. В Центре управления перевозками в буквальном смысле следят за каждым не то что бы поездом – вагоном.

Это – самое сердце белорусской железной дороги. И чтобы оно билось, круглосуточно работают два десятка диспетчеров, которые постоянно держат связь с машинистами и дежурными на станциях. Одно рабочее место – это восемь мониторов и семь телефонов.

Поездной диспетчер Центра управления перевозками:

Контролирую движение поездов, регулирую их движение.

Здесь красным изображено движение пассажирских поездов, синим – электропоездов и дизель-поездов, а черным – грузовых поездов.

Не запутаться в схемах и цветах командирам движения помогает автоматизированная система. До того, как поезд окажется на контролируемом участке, она уже сама предлагает его дальнейший маршрут, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Войтехович, начальник службы перевозок Белорусской железной дороги:

Ведется автоматический график движения поездов. У нас один участок уже в эксплуатацию запущен, то есть там налажено автоведение. Техника сама думает, как пропускать поезда, открывать как, куда какие сигналы.

Но на большинстве участков думают сами диспетчеры. Направлять на нужные рельсы – тяжелая работа командиров транспорта, которая, впрочем, совсем незаметна пассажирам. По эмоциональной и психологической нагрузке она ничуть не уступает работе авиадиспетчеров. Но сами наземные лоцманы признаются: ее не променяют ни на какую другую.

Василий Козка, ведущий специалист службы перевозок Белорусской железной дороги:

В целом, работа очень интересная, очень творческая. Надо подходить, так сказать, не по старым стандартам, а немножко проявлять где-то инициативу, где-то кого-то направить. В общем, мне это нравится. Я доволен своей работой.

Чтобы управлять всей белорусской железной дорогой, мало двухэтажного здания с десятками компьютеров. На сложном рабочем месте должны быть простые линейка и карандаш – для графиков. Поэтому диспетчеры поездов в каком-то смысле еще и художники.

А найти искусство в грохоте грузовых поездов для работников станции «Минск-Сортировочный» стало намного проще. Ежедневно прибывающие товарные поезда с углем, деревом, железом, строительными материалами или автомобилями сортируют на 20 разных направлений. Справляется же с такой задачей полностью автоматизированная сортировочная горка.

На станции она работает пару лет. И главный инженер Виталий Панюшенко таким новшеством очень доволен.

Виталий Понюшенко, главный инженер станции «Минск-Сортировочный»:

Все механизировано, компьютеризировано, вплоть до мелочей. Мы можем увидеть любой вагон, любой отцеп, любую скорость.

Благодаря этому на станции ежегодно сортируется полтора миллиона вагонов. А контролирует этот процесс всего трое дежурных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Шевко, дежурный по сортировочной горке:

В мои обязанности входит, чтобы вагоны пошли по назначению, чтобы груз был в безопасности, следить за сцеплением вагонов, за маршрутами.

В свой профессиональный праздник Белорусская железная дорога работает в обычном режиме. Все для того, чтобы каждый пассажир, заходя в вагон поезда, чувствовал себя уверенно и спокойно.