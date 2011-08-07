Из-за приближающегося тайфуна аэропорты Шанхая отменили более 200 авиарейсов

В результате отмены рейсов город не смогли покинуть около 30 тысяч человек.

Синоптики прогнозировали, что тайфун «Муифа» обрушится на город в скором времени. В связи с этим была проведена эвакуации более 500 тысяч жителей. Однако в ночь на седьмое августа тайфун сменил направление, вызвав в Шанхае лишь сильные порывы ветра и дожди.

Теперь стихия, названная одним одной из сильнейших на юго-востоке Азии за последние годы, направляется вдоль побережья Китая по Восточно-китайскому морю, к провинциям Шаньдун и Цзянсу. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 40 м/с.

Пока «Муифа» не привел к каким-либо серьезным последствия и человеческим жертвам, сообщает «Столичное телевидение».