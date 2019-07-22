Лето возвращается? Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

Новости Беларуси. Белорусские синоптики прогнозируют, что на этой неделе постепенно вновь установится летняя погода.

Как сообщает Белгидромет, всю предстоящую неделю в Беларуси ночью и утром будет слабый туман.

23 июля ночью пройдут дожди по северо-восточной половине. Утром и днём осадки ожидаются почти по всей стране, возможны грозы и ливни. Ночью столбик термометра покажет +11… +17°С, днём – +18… +24°С.

24 июля в отдельных районах пройдут дожди, в светлое время суток возможны грозы на юго-восточных территориях республики. Ночью воздух охладится до +10… +15°С, днём – нагреется до +21… +27°С.

25 июля пройдёт без существенных осадков, хотя по юго-востоку страны возможны кратковременные дожди. Ночью воздух остынет до +10… +15°С, днём потеплеет до +22… +29°С.

26, 27 и 28 июля установится тёплая погода в основном без осадков, лишь по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, а днём возможны грозы. Ночью столбик термометра будет колебаться от +10 до +17°С, днём станет теплее – +23… +29°С.