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В Военной академии Беларуси стартовал курс молодого бойца

01 августа 2026 17:57
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Военная академия встречает новое поколение курсантов. Более 800 новобранцев пополнили ее ряды. Молодые люди будут обучаться на семи факультетах. К слову, среди первокурсников полсотни девушек. Уже в ближайшие недели им предстоит пройти курс молодого бойца, освоить армейский распорядок и сделать первый шаг к принятию военной присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военная академия Беларуси встретила более 800 новобранцев

В Военной академии Беларуси стартовал курс молодого бойца-2

Военная форма, строевой шаг и первые команды. В Военной академии Беларуси стартовал курс молодого бойца. С первых дней будущие офицеры привыкают к жесткой дисциплине и новому укладу. Адаптироваться к высоким нагрузкам новобранцам помогает личная мотивация. Для многих из них выбор профессии стал продолжением семейной истории. Желание служить Родине передается из поколения в поколение.

В Военной академии Беларуси стартовал курс молодого бойца-4

Александр Синельщиков, курсант Военной академии Беларуси:
В Военную академию поступил, потому что с детства как-то тянет на военное дело. Дедушка военный, отец военный. Поступил на факультет ракетных войск и артиллерии.

Преемственность поколений – главный ориентир и для первокурсника Алексея Каспорского. В его семье путь артиллериста выбрали сразу несколько поколений мужчин.

В Военной академии Беларуси стартовал курс молодого бойца-6

Алексей Каспорский, курсант Военной академии Беларуси:
Мой прапрадед и мой прадед – оба были артиллеристами и воевали в Великую Отечественную войну. Также впоследствии мой дед выбрал путь артиллериста. И я с детства связал свой путь с военно-патриотическим клубом на базе артиллерийской части. Поступил в кадетское училище и выбрал для себя профессию – Родину защищать. Поэтому в ходе сложившейся династии я выбрал именно факультет артиллерии.

В Военной академии Беларуси стартовал курс молодого бойца-8

Основные занятия стартуют в понедельник. Впереди строевая, огневая и тактическая подготовка. А пока новобранцы решают организационные вопросы – знакомятся и получают обмундирование. Ведь безупречный внешний вид – визитная карточка будущего офицера.

Подробнее в видео.

# Военная академия Республики Беларусь

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