Военная академия встречает новое поколение курсантов. Более 800 новобранцев пополнили ее ряды. Молодые люди будут обучаться на семи факультетах. К слову, среди первокурсников полсотни девушек. Уже в ближайшие недели им предстоит пройти курс молодого бойца, освоить армейский распорядок и сделать первый шаг к принятию военной присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военная форма, строевой шаг и первые команды. В Военной академии Беларуси стартовал курс молодого бойца. С первых дней будущие офицеры привыкают к жесткой дисциплине и новому укладу. Адаптироваться к высоким нагрузкам новобранцам помогает личная мотивация. Для многих из них выбор профессии стал продолжением семейной истории. Желание служить Родине передается из поколения в поколение.

Александр Синельщиков, курсант Военной академии Беларуси:

В Военную академию поступил, потому что с детства как-то тянет на военное дело. Дедушка военный, отец военный. Поступил на факультет ракетных войск и артиллерии.

Преемственность поколений – главный ориентир и для первокурсника Алексея Каспорского. В его семье путь артиллериста выбрали сразу несколько поколений мужчин.