Автобусную остановку «Льва Толстого» временно перенесли

Новости Беларуси. Остановку «Толстого» перенесли на 200 метров назад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перемены связаны со строительными работами по устройству ливневой канализации. Теперь остановка находится перед заездом на территорию диспетчерской станции «Дружная» и будет на новом месте до 1 июня.

В связи с этим автобус № 38 здесь временно не останавливается. Минчане такой переустановке не очень рады.

Раньше, когда приезжали, дорогу перейдем, и уже дома. А теперь столько идти еще.