Прямой эфир

Синоптики прогнозируют нестабильный характер погоды в Беларуси

23 ноября 2024 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Синоптики прогнозируют нестабильный характер погоды в Беларуси-2

В последнее время погода в Беларуси носит неустойчивый и ветреный характер. Вот и на текущей неделе на улучшение или стабильность погодных условий рассчитывать не приходится. Фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы Западной Европы будут приносить все новые и новые порции осадков различной интенсивности и продолжительности в виде снега, мокрого снега и дождя.

Вместе с тем восток республики будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления с формированием арктической воздушной массы. Это приведет к значительным контрастам температур между теплым западом и холодным востоком. Местами по стране будут отмечаться туманы и гололедные явления. 

Возможен временный снежный покров. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -10 по востоку до +3 градусов по западу. Дневные максимумы составят от -4 по востоку до +6 по западу.

Подробный прогноз по стране.

Синоптики прогнозируют нестабильный характер погоды в Беларуси-4
Синоптики прогнозируют нестабильный характер погоды в Беларуси-5
Синоптики прогнозируют нестабильный характер погоды в Беларуси-6
Синоптики прогнозируют нестабильный характер погоды в Беларуси-7
Синоптики прогнозируют нестабильный характер погоды в Беларуси-8
Синоптики прогнозируют нестабильный характер погоды в Беларуси-9
# Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Мадриде до +18, в Москве -3 и без осадков. Погода в Европе
23 ноября 2024 16:12

В Мадриде до +18, в Москве -3 и без осадков. Погода в Европе

«Время выбрало нас» – концерт «Марафона единства» проходит в Могилёве
23 ноября 2024 14:37

«Время выбрало нас» – концерт «Марафона единства» проходит в Могилёве

Владимир Перцов встретился с идеологическим активом Могилёвской области
23 ноября 2024 14:24

Владимир Перцов встретился с идеологическим активом Могилёвской области