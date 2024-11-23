Синоптики прогнозируют нестабильный характер погоды в Беларуси

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В последнее время погода в Беларуси носит неустойчивый и ветреный характер. Вот и на текущей неделе на улучшение или стабильность погодных условий рассчитывать не приходится. Фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы Западной Европы будут приносить все новые и новые порции осадков различной интенсивности и продолжительности в виде снега, мокрого снега и дождя.

Вместе с тем восток республики будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления с формированием арктической воздушной массы. Это приведет к значительным контрастам температур между теплым западом и холодным востоком. Местами по стране будут отмечаться туманы и гололедные явления.

Возможен временный снежный покров. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -10 по востоку до +3 градусов по западу. Дневные максимумы составят от -4 по востоку до +6 по западу.

Подробный прогноз по стране.