В Мадриде до +18, в Москве -3 и без осадков. Погода в Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Средний температурный показатель в Париже составит 16 градусов днем. Жителей Австрии вновь порадует солнце. В Вене воздух прогреется до +6. В Риме продолжится похолодание. В столице 16 градусов со знаком «плюс». Тем временем в Мадриде столбик поднимется до +18. В Испанскую столицу изредка все же будет заглядывать солнце.

В Болгарии осадков не предвидится. Температура воздуха в среднем составит всего 2 градуса в дневные часы. Прохладно будет и в турецкой столице. В Анкаре отметка термометра также понизится до +2. Пройдут также осадки в смешанной фазе. 16 градусов со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день пройдет малооблачно. В столице на 2 градуса выше нуля в дневные часы. В Вильнюсе +1. Осадков не предвидится. В Варшаве тем временем ожидаются осадки в смешанной фазе. А значение термометра поднимется до 3 градусов выше нуля. В Киеве +2 и облачно с прояснениями. В Москве на 3 градуса ниже нулевого показателя. На этот раз существенных осадков не предвидится.