Синоптики предупреждают об усилении ветра – порывы могут достигать 18 м\с

Белорусские и российские IT-компании подписали соглашение о сотрудничестве

С группой российских компаний наши специалисты взаимодействуют не первый год. В списке совместных проектов – создание виртуальной копии Бреста и замена зарубежных программ на компьютерах одного из предприятий Могилева.