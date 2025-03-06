Синоптики предупреждают об усилении ветра – порывы могут достигать 18 м\с

Об усилении ветра предупреждают синоптики. Оранжевый уровень опасности действует третий день подряд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об усилении ветра предупреждают синоптики. Оранжевый уровень опасности действует третий день подряд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6 марта информация касается отдельных регионов страны и столицы. Порывы западного ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. По данным МЧС, среди возможных последствий – обрыв линий электропередач, обрушение слабо закрепленных конструкций, падение деревьев. При любой такой ситуации спасатели готовы оперативно оказать помощь.