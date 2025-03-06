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Синоптики предупреждают об усилении ветра – порывы могут достигать 18 м\с

06 марта 2025 06:32
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Об усилении ветра предупреждают синоптики. Оранжевый уровень опасности действует третий день подряд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики предупреждают об усилении ветра – порывы могут достигать 18 м\с-2

6 марта информация касается отдельных регионов страны и столицы. Порывы западного ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. По данным МЧС, среди возможных последствий – обрыв линий электропередач, обрушение слабо закрепленных конструкций, падение деревьев. При любой такой ситуации спасатели готовы оперативно оказать помощь.

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