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Подразделения МЧС ликвидировали пожар в Воложинском районе

06 марта 2025 06:14
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Пожар в Воложинском районе ликвидировали подразделения МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделения МЧС ликвидировали пожар в Воложинском районе-2

По оперативной информации огонь уничтожил жилой дом, три хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Быстрому распространению пламени способствовал сильный ветер, он же создал угрозу для лесного массива поблизости. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось защитить лес от возгорания. Предварительно пострадавших нет. Причина происшествия уточняется.

# ЧП # Пожар # МЧС Республики Беларусь

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