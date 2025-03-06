Подразделения МЧС ликвидировали пожар в Воложинском районе

Пожар в Воложинском районе ликвидировали подразделения МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожар в Воложинском районе ликвидировали подразделения МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По оперативной информации огонь уничтожил жилой дом, три хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Быстрому распространению пламени способствовал сильный ветер, он же создал угрозу для лесного массива поблизости. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось защитить лес от возгорания. Предварительно пострадавших нет. Причина происшествия уточняется.