Белорусские и российские IT-компании подписали соглашение о сотрудничестве

Импортозамещение в цифре: белорусская организация «Гипросвязь» и крупнейшее объединение российских разработчиков программного обеспечения подписали в Минске соглашение о сотрудничестве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в 2025 году Министерство связи и информатизации при участии коллег из России создаст учебный центр для отечественных талантов в сфере высоких технологий. Изучив российские наработки, они займутся созданием собственных новаций. В планах у флагманов союзного IT – разработка продукта, который не только заменит технологии других стран в промышленности, но и позволит выйти на мировой рынок.

Антон Алексеев, директор ОАО «Гипросвязь»:

К этой задаче идем не сегодня, то есть мы идем там достаточно давно. Анонсировать тоже нет, наверное, тут какой-то нужды. Я думаю, что в течение года-полутора он должен появиться. То есть работы над этим совместным цифровым продуктом ведутся по нескольким направлениям. И там достаточно все динамично.

С группой российских компаний наши специалисты взаимодействуют не первый год. В списке совместных проектов – создание виртуальной копии Бреста и замена зарубежных программ на компьютерах одного из предприятий Могилева.