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В Минске стартовал театральный фестиваль «Перамога» – что покажут зрителям?

13 мая 2024 17:00
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Фронтовые истории о дружбе, мужестве, истинном героизме и подвиге советского человека легли в основу многих произведений искусства и 13 мая оживают на столичных сценах. В Минске стартовал уже второй театральный фестиваль «Перамога», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз он приурочен к 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков.

В Минске стартовал театральный фестиваль «Перамога» – что покажут зрителям?-1

В программе 11 лучших белорусских постановок последних лет на военную тематику. Зрителям покажут самые яркие, глубокие и трогательные истории: «Горький хлеб», «Рядовые», «Летят журавли» и многие другие. Все они прошли строгий отбор специальной экспертной комиссии. Открыли театральный форум спектаклем Купаловского театра «А зоры тут ціхія». Он рассказывает о том, какую невероятно высокую цену пришлось заплатить за Великую Победу.

В Минске стартовал театральный фестиваль «Перамога» – что покажут зрителям?-4

Борис Тетеркин, артист Национального академического театра имени Янки Купалы:
Любой спектакль, неважно, что это, комедия или драма, ставится для того, чтобы люди о чем-то задумались. Мы должны будоражить души зрителя. Такие спектакли важны, в первую очередь чтобы мы помнили историю.

В Минске стартовал театральный фестиваль «Перамога» – что покажут зрителям?-7

Илья Крук, артист Национального академического театра имени Янки Купалы:
Подвиг бессмертный нашего народа живет в нашем театре. Поэтому очень важно, значимо и так символично, что именно Купаловский театр открывает фестиваль «Перамога».

В Минске стартовал театральный фестиваль «Перамога» – что покажут зрителям?-10

Фестиваль «Перамога» продлится до 23 мая. В 2024 году в нем участвуют коллективы из Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Могилева, Мозыря и Слонима. Гости выступят в Купаловском театре. А спектакли минских участников форума можно будет увидеть на их собственных сценах.

# Театр # общество

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