В Минске стартовал театральный фестиваль «Перамога» – что покажут зрителям?

Фронтовые истории о дружбе, мужестве, истинном героизме и подвиге советского человека легли в основу многих произведений искусства и 13 мая оживают на столичных сценах. В Минске стартовал уже второй театральный фестиваль «Перамога», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз он приурочен к 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков.

В программе 11 лучших белорусских постановок последних лет на военную тематику. Зрителям покажут самые яркие, глубокие и трогательные истории: «Горький хлеб», «Рядовые», «Летят журавли» и многие другие. Все они прошли строгий отбор специальной экспертной комиссии. Открыли театральный форум спектаклем Купаловского театра «А зоры тут ціхія». Он рассказывает о том, какую невероятно высокую цену пришлось заплатить за Великую Победу.

Борис Тетеркин, артист Национального академического театра имени Янки Купалы:

Любой спектакль, неважно, что это, комедия или драма, ставится для того, чтобы люди о чем-то задумались. Мы должны будоражить души зрителя. Такие спектакли важны, в первую очередь чтобы мы помнили историю.

Илья Крук, артист Национального академического театра имени Янки Купалы:

Подвиг бессмертный нашего народа живет в нашем театре. Поэтому очень важно, значимо и так символично, что именно Купаловский театр открывает фестиваль «Перамога».