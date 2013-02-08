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В Минске создают банк вакансий для пенсионеров

08 февраля 2013 18:49
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Новости Беларуси. Банк вакансий для пенсионеров создают в столице. Одни из самых популярных профессий — помощник воспитателя и специалист кадровой службы. Также опытные люди требуются в сферах торговли и бытового обслуживания.

Как показывает практика, пожилые минчане не собираются сидеть дома. Сейчас в столице более 160 тысяч работающих пенсионеров, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Мы сегодня говорим о социальных проектах, в которых мы хотели бы видеть граждан пенсионного возраста в лице волонтеров. Это приветствуется всегда. Мы рады видеть их, когда они принимают участие в разных политических событиях. Главное не дать человеку подумать о том, что они никому не нужен, когда достиг пенсионного возраста. 

# общество # Работа в Минске # Жанна Романович

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