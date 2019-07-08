«Символично встречаться в этих местах». На Кургане Дружбы прошла встреча участников ВОВ из Беларуси, России и Латвии

Встречаться в священном месте в начале июля – традиция, заложенная шесть десятков лет назад ветеранами этих стран, как дань памяти тем, кто защищал эти земли от немецко-фашистских захватчиков. Традиционна и легендарная «Катюша», которую поют здесь каждый год.

Новости Беларуси. Встреча на стыке трех государств. Масштабный патриотический форум «Курган Дружбы» вновь собрал участников Великой Отечественной из Беларуси, России, Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Дощёнок, ветеран Великой Отечественной войны:

Очень символично, как для меня, встречаться в этих местах. Тем более что здесь в войну (ну не в данной местности – в округе) моя прошла молодость.

Курган Дружбы был насыпан в 1959 году на границе трех стран в честь боевого содружества партизан Беларуси, России и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной Армии. К кургану проложены три аллеи: березовая из Беларуси, кленовая из России и липовая из Латвии.

Впервые в этом году здесь организовали белорусско-российский патриотический лагерь.