«Шевелилась та земля». В Волковысском районе вспоминали последнюю ночь деревни Шауличи, повторившей судьбу Хатыни

Новости Беларуси. Последнюю купальскую ночь деревни Шауличи вспоминали в Волковысском районе. В 1943 году она повторила страшную судьбу Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В память о трагедии на импровизированной сцене провели реконструкцию событий того дня, когда на рассвете деревню плотно в три кольца окружили немецкие солдаты и полицаи.

Накануне был убит фашистский медицинский советник. Расплатились за это ни в чем не повинные жители ближайшей деревни. 366 жителей расстреливали, сжигали, заживо закапывали в землю. Среди них 120 детей. Ежегодно 7 июля в деревню Шауличи приезжают десятки людей, родственники погибших возлагают цветы.