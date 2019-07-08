«Шевелилась та земля». В Волковысском районе вспоминали последнюю ночь деревни Шауличи, повторившей судьбу Хатыни
Новости Беларуси. Последнюю купальскую ночь деревни Шауличи вспоминали в Волковысском районе. В 1943 году она повторила страшную судьбу Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В память о трагедии на импровизированной сцене провели реконструкцию событий того дня, когда на рассвете деревню плотно в три кольца окружили немецкие солдаты и полицаи.
Накануне был убит фашистский медицинский советник. Расплатились за это ни в чем не повинные жители ближайшей деревни. 366 жителей расстреливали, сжигали, заживо закапывали в землю. Среди них 120 детей.
Ежегодно 7 июля в деревню Шауличи приезжают десятки людей, родственники погибших возлагают цветы.
Нина Авдейчик, жительница деревни Ятвезь:
Моя сестра тут была, молодая, 18 лет ей всего было, три месяца она жила тут. Сразу стали выгонять людей с хат: мужчин в один сарай, женщин – в другой. Не пустили первые дни сюда никого, и шевелилась та земля.
Сегодня деревни Шауличи нет ни на одной географической карте – она так и не возродилась. На месте трагедии теперь мемориальный комплекс, где каждый может позвонить в колокол скорби и памяти.