Как собирать грибы? Один, но такой важный лайфхак

Леонид Шахлевич, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения: Выкручивание и срезание – это наиболее правильные способы заготовки грибов. Если речь идет о срывании, когда мы неаккуратно берем гриб, то повреждается нижняя часть корня гриба – грибницы. И, возможно, повреждение грибницы приведет к тому, что рядом не вырастет еще один гриб.

Если мы срежем или снимем аккуратно этот гриб, есть большая вероятность, что рядом с этим местом из этого корня могут вырасти еще грибы. И кто-то сможет попользоваться этим местом, кроме вас.

Два балла из пяти. Какой урожай грибов и ягод ожидается в Беларуси в этом году?