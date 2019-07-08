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Как собирать грибы? Один, но такой важный лайфхак

08 июля 2019 08:07
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения – Леонид Шахлевич.   

Как собирать грибы? Один, но такой важный лайфхак-1

Кто-то срезает, кто-то выкручивает, кто-то просто срывает: как правильно собирать грибы?

Как собирать грибы? Один, но такой важный лайфхак-4

Леонид Шахлевич, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Выкручивание и срезание – это наиболее правильные способы заготовки грибов. Если речь идет о срывании, когда мы неаккуратно берем гриб, то повреждается нижняя часть корня гриба грибницы. И, возможно, повреждение грибницы приведет к тому, что рядом не вырастет еще один гриб.   

Как собирать грибы? Один, но такой важный лайфхак-7

Если мы срежем или снимем аккуратно этот гриб, есть большая вероятность, что рядом с этим местом из этого корня могут вырасти еще грибы. И кто-то сможет попользоваться этим местом, кроме вас.  

Два балла из пяти. Какой урожай грибов и ягод ожидается в Беларуси в этом году?

# Урожай # общество # Леонид Шахлевич

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