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Председатель Белорусского союза женщин: «Наша молодёжь показала, какие сегодня нужны проекты»

07 июля 2021 18:43
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Новости Беларуси. Марафон молодежных проектов Белорусского союза женщин 7 июля прошел в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Белорусского союза женщин: «Наша молодёжь показала, какие сегодня нужны проекты»-1

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Наша молодежь показала, какие сегодня нужны проекты, как молодежь видит свою роль в общественной жизни страны. Конечно, проектов у нас гораздо больше, чем сегодня представлено здесь, но каждая область выбрала лучший проект. Мы надеемся, что этот конкурс, наш вернисаж идей, станет ежегодным.

Символично проходит на Ивана Купала. Какие проекты представили на молодежном конкурсе «Дзявочы вянок Мiра»? Подробности здесь.

# Женщины Беларуси # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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