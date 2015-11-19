По меньшей мере 200 женщин могут подать в суд на ВИЧ-инфицированного Чарли Шина

Новости США. 6 женщин обратились к адвокатам 17 ноября и планируют подать в суд на актера Чарли Шина за умышленное причинение морального ущерба, мошенничество, побои и многое другое. Еще 4 встречи с оскорбленными женщинами назначены на неделе, сообщает TMZ.

Дамы утверждают, что не более одного месяца назад у них был как защищенный, так и незащищенный секс с Шином, но он не предупредил их о том, что ВИЧ-инфицирован.