«Голоса Минска». Кто стоит за каждым озвучиванием остановок общественного транспорта?

Узнаете знакомые нотки в голосе, интонацию, посыл? Пятнадцать раз новому голосу наземного транспорта Александру Крапиневичу пришлось переписывать фразу «Асцярожна, дзверы зачыняюцца!»

Нелегко оказалось воспроизвести манеры предыдущего диктора Эдуарда Данченко: также строго, но в то же время - доброжелательно.

Стать голосом автобусов, троллейбусов и трамваем Александру выдалось случайно. Теперь, говорит, проехать свою остановку невозможно. Он сам себе напоминает, где выходить. Да и близкие всегда сопровождают в пути.

Ещё один голос, который для большинства минчан стал частью повседневной жизни, - просит нас проходить в середину солона, не задерживаться у дверей, остерегаться карманных краж и не выходить за ограничительную линию.

Владимир Трепенок стал голосом минского метрополитена и волей случая, и благодаря профессиональной деятельности.

Насчет того, чтобы переозвучить и остановки, ведущий белорусского радио говорит, что не хочет устраивать революцию в метрополитене. Ведь голос Владимира Баклейчева - это уже настоящий бренд города Минска.

Однажды перед Чемпионатом мира по хоккею в Минске радиоведущую Марину Машлякевич попросили прочитать информацию на русском, белорусском и английском языках. Так она стала женским голосом подземки. Как происходил выбор и почему остановились именно на ней, Марина до сих пор не знает.

Минский вокзал. Посреди других жителей и гостей столицы можно заметить её - такую хрупкую и яркую с милым псевдонимом Руся. Ее называют «рок-княжна», а мы назовём «Королева железнодорожного вокзала».

Работать пришлось много. Голосом девушки говорят вокзалы почти всех областных центров. На очереди - Могилёв.

За каждым озвучиванием остановок общественного транспорта стоит профессиональный диктор или артист, голос которого однажды выделили среди других. Мы тысчячи раз их слышали, а теперь и увидели.