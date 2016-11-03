Символ мужской элегантности: в коллекции бизнесмена Давида Читая больше полутысячи запонок

У настоящего мужчины всё должно быть «с иголочки»: хороший костюм, выглаженная рубашка, элегантный галстук и, конечно, дорогие запонки.

Давида Читая можно смело назвать «дэнди» (англ. dandy), ведь в его арсенале эти атрибуты имеются в изобилии. Причём коллекция запонок бизнесмена впечатляет: в ней – более 1, 5 тыс. экземпляров.

Почти за 10 лет коллекция выросла в разы. Каких запонок здесь только нет! Круглые, квадратные, овальные. Есть и более интересные аксессуары причудливых форм на различные тематики: спортивную, автомобильную, анималистическую.

Давид Читай носит запонки каждый день. Иногда подбирает их не только под настроение, но и по конкретной ситуации.

Как признаётся мужчина, пополнять такую разнообразную коллекцию с каждым днём становится всё сложнее. Всегда хочется носить что-то ещё более оригинальное. Нередко на выручку приходят друзья. Привозят запонки со всех уголков земного шара.

Еще в 17 веке, когда запонки только появились в Европе, они сразу стали предметом роскоши. Сегодня застёжки, которые вбиваются в петли манжет, – это не только модный атрибут, но и символ мужской элегантности.