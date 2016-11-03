Белорусы в декретном отпуске теперь имеют возможность проходить профобучение за счёт государства

Новости Беларуси. Новые возможности для белорусов в декретном отпуске.

Теперь эти граждане имеют право проходить профобучение за счет государства.

Ранее согласно законодательству, те, кто ухаживали за ребенком до 3 лет, не являлись безработными, значит, не могли получить специальность или повысить квалификацию бесплатно.

Теперь норма изменена, и родители в декрете могут, как минимум не потерять навыки, а зачастую и приобрести новые.

Это значительно повысит шансы найти работу после выхода из отпуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.