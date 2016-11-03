Белорусскому государственному университету исполняется 95 лет!

По меркам университетов 95 лет – это много?

Сергей Ходин, проректор по учебной работе Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент:

По меркам университетского образования, конечно же, не много. Поскольку университеты основаны столетия тому назад. Мы ещё только подходим к такому значительному столетнему рубежу. Но то, что сделано за эти 95 лет, – действительно, поражает.

Праздничная неделя была открыта в прошлый вторник. Она начиналась с молодёжных проектов. Она была связана в том числе и с конференциями, которые прошли. Допустим, по информационным технологиям. Неслучайно у нас в Беларуси, в Минске, собрались в БГУ около 100 ведущих ученых в этой области из разных стран. У нас был открыт проект в историческом музее «БГУ. История. Современность». Это очень интересный проект, созданный совместно с Белорусским государственным университетом и историческим музеем.

В 21 году, при открытии Белорусского государственного университета было всего пять специальностей.

Сергей Ходин, проректор по учебной работе Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент:

Да. Точнее – два факультета и один рабочий факультет. Рабочий факультет был создан для того, чтобы немного повышать уровень тех студентов, которые в дальнейшем будут учиться в БГУ. Два факультета: факультет общественных наук и медицинский. Может быть, сейчас скажут: а медицинского факультета то в БГУ нет! Сейчас это уже университет. На рубеже 20-30-х годов БГУ дал жизнь 12 институтам, многие из которых известны сейчас: Институт народного хозяйства, Экономический университет и многие другие, которые создавались на основе факультетов Белорусского государственного университета. Довольно часто на основе одного факультета вырастали новые факультеты.