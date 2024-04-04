Гродненские студенты бесплатно получают новую профессию

Белорусские студенты осваивают дополнительные рабочие специальности. Среди них «проводник пассажирского вагона». В Гродно бесплатно новую профессию получают 15 молодых людей. Такая возможность появилась благодаря сотрудничеству БРСМ и Белорусской железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С марта в свободное от основной учебы время студенты проходят теорию, изучают устройство вагонов, специальное электрооборудование и организацию обслуживания пассажиров в пути. С середины апреля начнется практика, а в начале июня нужно будет сдать экзамен.

Светлана Старовойтова, заместитель начальника Барановичского вагонного участка Барановичского отделения Белорусской железной дороги:

В июне они сдают экзамены, и мы уже готовы их принять, чтобы они приступили к труду. Мы надеемся, у нас все получится и они так же отработают до конца августа, проедут на разных маршрутах: Гродно, Минск, Коммунары, Витебск, у нас есть Гомель. И обязательно как бонус будет у них поездка в Москву или Санкт-Петербург.

Дарья Светлович, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Во-первых, это будет что-то новое в моей жизни и очень яркое, по-любому это все у меня отложится в голове, в памяти. Это все нужно будет запечатлеть, моменты, снимать. Потому что не каждый день тебе предоставляют такую возможность работы проводником.