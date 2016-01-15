Сильный ветер и метель: в Беларусь 16 января придет циклон «Эмма»

Новости Беларуси. На Беларусь надвигается новый циклон. Он идет к нам со стороны украинских Карпат. По силе «Эмма» будет сопоставима с «Даниэллой», но гораздо слабее «Хавера».

Уже завтра, 16 января, циклон принесет в Беларусь снег и порывистый ветер.

Оранжевый уровень опасности объявлен на всей территории страны. На дорогах вновь ожидаются заносы и гололедица. Последствия второй в этом году снежной стихии больше других почувствуют жители юго-восточной части страны. Там температура вплотную приблизится к нулевой отметке, тогда как в остальных регионах сохранится морозная погода.

Пока же у белорусов после ухода «Даниэллы» небольшая передышка.

В стране продолжается активная уборка снега. Работы ведутся практически беспрерывно не только в городах, но и в сельской местности: расчищаются автомобильные дороги, остановки, тротуары, пешеходные дорожки. Особое внимание по-прежнему территориям в спальных районах и во дворах. Только в Минске задействовано несколько сотен единиц техники и десятки тысяч людей.

Вместе с коммунальщиками бок о бок трудятся и местные жители. За лопаты взялись все: школьники, студенты, работники предприятий и организаций, волонтеры, освобождают от снежного плена свои машины автомобилисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.