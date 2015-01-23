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Сильный снегопад в Беларуси прогнозируют и на ближайшие дни

23 января 2015 08:06
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Новости Беларуси. Беларусь во власти сильного снегопада. Во многих городах осадки начались еще ночью и местами продолжаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске коммунальные службы в режиме нон-стоп пытаются справится с последствиями стихии.

И если центральные проспекты еще более-менее расчищены, то на окраине дела обстоят куда хуже. На дорогах образовались значительные пробки.

Информация о мелких авариях поступает со всех концов города.

Так, на Партизанском проспекте троллейбус врезался в грузовик. К счастью, никто серьезно не пострадал. Многочисленные аварии и на кольцевой. Многие минчане утром опоздали на работу. 

Сотрудники автоинспекции просят граждан в таких сложных погодных условиях увеличить дистанцию и не совершать резких маневров, а то и вовсе отказаться от поездок на личном авто и отдать предпочтение общественному транспорту.

Во власти непогоды и Гродно.

В областном центре высота снежного покрова в некоторых местах превышает пять сантиметров. Правда, коммунальщики оперативно приступили к уборке улиц. Работают несколько десятков единиц техники.  Центральные магистрали уже очищены, приступают к уборке дворовых территорий.

Между тем, по прогнозам синоптиков, мокрый снег в Беларуси сохранятся и в ближайшие дни.

# общество # Погода в Беларуси

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