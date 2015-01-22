Новости Беларуси. В Минске презентовали звуковой навигатор для инвалидов по зрению. С помощью специального бесплатного приложения на смартфоне можно проложить более трёх тысяч маршрутов: к дому, поликлинике, магазину, музею или театру. Пользоваться таким помощником довольно просто: система включает звуковое оповещение на пути следования.

Разработкой инновационного проекта занимались 30 волонтёров со всей Беларуси. Первые пользователи уже успели оценить преимущества высокотехнологичной новинки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.