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В Минске презентовали звуковой навигатор для инвалидов по зрению

22 января 2015 18:11
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Новости Беларуси. В Минске презентовали звуковой навигатор для инвалидов по зрению. С помощью специального бесплатного приложения на смартфоне можно проложить более трёх тысяч маршрутов: к дому, поликлинике, магазину, музею или театру. Пользоваться таким помощником довольно просто:  система включает звуковое оповещение на пути следования.

Разработкой инновационного проекта занимались 30 волонтёров со всей Беларуси. Первые пользователи уже успели оценить преимущества высокотехнологичной новинки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.    

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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