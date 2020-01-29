«Если должник умирает, то всё равно будут взыскивать». Чем рискует поручитель по кредиту

Наверняка, многие сталкивались с институтом поручительства: слышали от знакомых, уговаривали родственники, приходилось искать самим. Заемщики чаще всего обещают исправно платить, но прежде чем соглашаться на такую авантюру, нужно четко знать обо всех подводных камнях. Ведь когда дело доходит до суда, выбраться из долговой ямы почти невозможно. Александр Костюкевич, юрист:

Когда подписываем договор, то помним, что в обязательном порядке он должен быть заключен в письменном виде. Мы должны четко смотреть: какие обязательства, какой размер, какие штрафные санкции, какой срок исполнения обязательств.

Поручитель – гарантия для банка. В случае просрочки, кредитор может потребовать причитающиеся ему деньги и с вас, и с заёмщика, пока не наберется нужная сумма. Александр Костюкевич:

Если мы деньги оплатим, то у нас возникает право регрессного требования к должнику. Если должник неплатежеспособен, соответственно, либо через суд, либо через исполнительную надпись у нотариуса все это будет взыскано с нас.

Поручительство, как и любая сделка, может быть признано недействительным, а договор расторгнут судом в законных случаях. Александр Костюкевич:

Истекает срок действия договора поручительства, если он определен, но это редко бывает. И в течение года, если кредитор не предъявил к нам иск, обязательство уже просрочено. Если же срок обязательства по основному договору не определен, то кредитор вправе предъявить к нам иск в течение двух лет с момента заключения договора.

Финальная санкция: испорченная кредитная история. Хотя если знакомый просто задерживает выплаты, на вашем финансовом досье это никак не скажется. Александр Костюкевич:

Если должник умирает, то по общему правилу и по сложившейся практике с нас все равно будут взыскивать как с поручителей, потому что вроде бы обязательства переходят на наследников, но это уже не договор перевода долга, как подразумевает Гражданский кодекс, а это уже идет универсальное правопреемство по статье 1033.