Сильные регионы – основа пятилетки! Программа «Один район – один проект» будет продолжена

Александр Лукашенко подчеркнул: развитие должно быть равномерным, а каждая территория иметь собственную точку роста. Именно поэтому программа «Один район – один проект» будет продолжена и усилена. Она стала инструментом, который позволяет превращать идеи на местах в реальные производства, рабочие места и доходы. Условия жизни, как в городе, – залог того, что малые населенные пункты будут развиваться.

Беларусь входит в новую пятилетку с четким пониманием приоритетов. Все они были зафиксированы на Всебелорусском народном собрании и прозвучали в Послании Президента народу и парламенту. Главное – экономика, рост уровня жизни и сильные регионы как основа устойчивого развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сильные регионы – это главный приоритет. Все направления экономики, о которых говорил выше, должны быть положены в основу новой региональной политики. В каждой области и районе – туда смещаем центр тяжести, все силы и ресурсы.

Важнейшая задача – остановить отток людей из регионов, разгрузить столицу и областные центры. Надо решить этот вопрос революционными методами, окончательно и без обсуждений. Ибо обезлюдим страну – стянем все в Минск и областные центры. Звучат идеи вместо городов-спутников развивать деревни-спутники – крупные населенные пункты для более равномерного распределения населения (определены порядка 200 таких деревень).

Напомню вам слова известного Василия Шукшина из интервью после выхода фильма «Калина красная», который посмотрели 140 млн человек: «С уничтожением деревни мы потеряем и нравственность, и духовность, лишимся самобытности. Это наши корни, особый уклад, труд, который воспитывает. Без своей земли человек, как былинка, подвержен всем ветрам».

Это для меня основной вопрос. Поэтому я (часто мне даже неудобно, я оправдываюсь) болтаюсь с утра до вечера по деревням, по сельскохозяйственным предприятиям. Вопрос не в том, чтобы, как я уже говорил откровенно, Витебская область вышла на какие-то показатели.

Простите, скажу еще раз: да мы без производства Витебской области, даже Могилевской и Гомельской, где больше всего проблем, запросто сегодня можем обойтись. И народ накормим, и еще на экспорт хватит. Моя задача – спасти деревню, чтобы это не были пустые покосившиеся хаты. Чтоб там жили люди, где только возможно. И я хочу вот под словами Василия Шукшина подписаться. Одна из моих задач, как я сказал, спасти деревню. В этом вся суть.

Страна уже активно включилась в выполнение задач пятилетки: регионы формируют новые производственные кластеры, запускают импортозамещающие проекты, выходят в высокотехнологичные ниши.

Это касается и промышленности, и агросектора, и переработки. Принципиально важно, что речь идет не о единичных инициативах, а о системной политике. Президент не раз подчеркивал: успех страны складывается из успеха каждого района. Поэтому ставка на инициативу на местах, поддержку бизнеса и создание современных производств там, где живут люди.

Программа «Один район – один проект» уже доказала свою эффективность. За каждым реализованным проектом – новые рабочие места, инвестиции и возможность для регионов развиваться самостоятельно, не теряя людей и кадров.